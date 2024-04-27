Метеозависимых новосибирцев предупредили о магнитных бурях в мае

Время магнитных бурь тяжело переносят метеозависимые люди, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и вегето-сосудистой дистонией. В такие дни им следует больше отдыхать и меньше подвергать себя физическим нагрузкам.