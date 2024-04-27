Метеозависимых новосибирцев предупредили о магнитных бурях в мае

Метеозависимым новосибирцам нужно приготовиться в мае: в этом месяце будет серия магнитных бурь. Накроют они город в конце мая.
Согласно прогнозу Института солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитосфера будет более активной, чем обычно, с 19 по 21, а затем с 23 по 24 мая. Буря достигнет 4−5 баллов.
Время магнитных бурь тяжело переносят метеозависимые люди, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и вегето-сосудистой дистонией. В такие дни им следует больше отдыхать и меньше подвергать себя физическим нагрузкам.