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Жителей Новосибирска предупредили об опасности симпатичных ежей

Ежи — рекордсмены по количеству пойманных клещей.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске ежи пробудились от зимней спячки. В сумерки они выходят из своих укрытий, чтобы найти корм. Прежде всего их интересуют черви и различные насекомые. Однако встреча с ежом для человека может быть опасной. О б этом рассказала автор телеграм-канала «Птичка на проводе».

По словам любительницы природы, вчера на улице Академической были замечены 2 южных ежа, которые от обыкновенного отличаются более темной мордочкой.

Автор поста отмечает, что после выхода из 6-месячной спячки они особенно нуждаются в подкормке. Так, часто они могут находиться у автодорог, куда в темное тянутся насекомые.

В посте указано, что на самом деле ежи не так безобидны, как может показаться на первый раз. Они являются рекордсменами по количеству пойманных клещей. В связи с этим гладить ежей не рекомендуется, а только любоваться издали.

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