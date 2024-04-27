Жителей Новосибирска предупредили об опасности симпатичных ежей

В Новосибирске ежи пробудились от зимней спячки. В сумерки они выходят из своих укрытий, чтобы найти корм. Прежде всего их интересуют черви и различные насекомые. Однако встреча с ежом для человека может быть опасной. О б этом рассказала автор телеграм-канала «Птичка на проводе».
По словам любительницы природы, вчера на улице Академической были замечены 2 южных ежа, которые от обыкновенного отличаются более темной мордочкой.
Автор поста отмечает, что после выхода из 6-месячной спячки они особенно нуждаются в подкормке. Так, часто они могут находиться у автодорог, куда в темное тянутся насекомые.
В посте указано, что на самом деле ежи не так безобидны, как может показаться на первый раз. Они являются рекордсменами по количеству пойманных клещей. В связи с этим гладить ежей не рекомендуется, а только любоваться издали.