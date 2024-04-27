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На майские праздники в центре Владивостока ограничат продажу алкоголя

Нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Источник: Primgazeta.ru

Управление развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Владивостока извещает жителей и гостей города, 1 мая — рядом с Адмиральским сквером, 9 мая — в районе центральной площади будет запрещена продажа алкогольных напитков.

С соответствующей рекомендацией управление обратилось к предпринимателям, которые занимаются розничной продажей алкогольной продукции.

— 1 мая во Владивостоке состоится мероприятие, посвященное празднованию Дню Весны и Труда, — подчеркнули сотрудники управления. — Оно будет проходить в Адмиральском сквере с 11:00 до 13:00. Руководствуясь пунктом 9 статьи 6 Закона Приморского края от 02.12.2009 № 536-КЗ «О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, безалкогольных тонизирующих напитков и профилактике алкоголизма на территории Приморского края», за час до проведения, на время проведения и час после проведения торжеств рекомендуется не осуществлять розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в расположенных вблизи предприятиях торговли.

Напомним, что розничная продажа алкогольной продукции не допускается в местах проведения массовых мероприятий, организованных органами государственной власти Приморского края или органами местного самоуправления, с численностью участников не менее 50 человек и на расстоянии менее 100 метров от границ мест их проведения.


9 мая указанный закон будет действовать в отношении предприятий торговли вблизи центральной площади и тех территорий, где пройдут другие праздничные мероприятия. Их график еще формируется.

В случае несоблюдения закона нарушители могут быть привлечены к административной ответственности.

торговля