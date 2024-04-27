На майские праздники в центре Владивостока ограничат продажу алкоголя

— 1 мая во Владивостоке состоится мероприятие, посвященное празднованию Дню Весны и Труда, — подчеркнули сотрудники управления. — Оно будет проходить в Адмиральском сквере с 11:00 до 13:00. Руководствуясь пунктом 9 статьи 6 Закона Приморского края от 02.12.2009 № 536-КЗ «О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, безалкогольных тонизирующих напитков и профилактике алкоголизма на территории Приморского края», за час до проведения, на время проведения и час после проведения торжеств рекомендуется не осуществлять розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в расположенных вблизи предприятиях торговли.