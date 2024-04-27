В Красноярске показали фильм о Владимире Долгих

Красноярцам презентовали документальный фильм о Владимире Долгих в честь его 100-летнего юбилея. Посмотреть его в «Доме кино» жители города, депутаты краевого парламента и член Совета Федерации РФ от Законодательного Собрания Красноярского края Александр Усс.
Сенатор рассказал, что фильм, по инициативе красноярского землячества сняла компания «Триикс медиа».
«Владимир Иванович Долгих в нашем крае ни в каких представлениях не нуждается. Это легендарный красноярец, наш земляк, который руководил комбинатом “Норильский никель”, нашим краем, будучи первым секретарем крайкома, а потом стал членом ЦК, где отвечал за промышленность и металлургию. Во многом именно с его именем и именем Павла Стефановича Федирко связаны красноярские десятилетки, которые сделали Красноярский край таким, каким он является сейчас — могучим, стержневым краем нашей страны», — отметил Александр Усс.
Сенатор отметил, что работали над фильмом режиссеры, операторы и сценаристы из Красноярска.
«Мы надеемся, что через 2−3 года Красноярский край будет очень заметен на кинокарте России. У нас есть идея создать на базе СФУ институт киноиндустрии. Считаю, что это будет очень хорошим импульсом для реализации этой красивой и амбициозной идеи», — отметил Александр Усс.