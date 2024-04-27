В Красноярске показали фильм о Владимире Долгих

«Владимир Иванович Долгих в нашем крае ни в каких представлениях не нуждается. Это легендарный красноярец, наш земляк, который руководил комбинатом “Норильский никель”, нашим краем, будучи первым секретарем крайкома, а потом стал членом ЦК, где отвечал за промышленность и металлургию. Во многом именно с его именем и именем Павла Стефановича Федирко связаны красноярские десятилетки, которые сделали Красноярский край таким, каким он является сейчас — могучим, стержневым краем нашей страны», — отметил Александр Усс.