Плавучий пограничный пункт пропуска установили на набережной Хабаровска

Сегодня в Хабаровске на центральной набережной установили речной пункт пропуска через государственную границу, откуда в ближайшее время начнется курсирование теплоходов в соседний китайский город Фуюань. Плавучий комплекс дополнят три вспомогательные баржи, которые тоже являются частью погранперехода, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». «Дебаркадер-701» вместе с баржами — единственный в России плавучий пункт пропуска, его должны были установить еще накануне. Работам помешал сильный шторм на Амуре, из-за чего невозможно было привести плавсредство к набережной из затона РЭБ флота.