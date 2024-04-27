В Новосибирске авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за овербукинг.
Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, в январе 2024 года авиакомпания отказала в перелете из Новосибирска в Москву 5 пассажирам из-за нехватки мест в воздушном судне.
— В этой связи транспортной прокуратурой генеральному директору акционерного общества «Авиакомпания “Сибирь” внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого приняты организационные меры. Пассажиры доставлены в пункт назначения другими рейсами, им предоставлена материальная компенсация. По инициативе прокурора авиаперевозчик привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей , — сообщили в ведомстве.
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Максим ЩЕГОЛЬКОВ.