В Новосибирске авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за овербукинг.

— В этой связи транспортной прокуратурой генеральному директору акционерного общества «Авиакомпания “Сибирь” внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого приняты организационные меры. Пассажиры доставлены в пункт назначения другими рейсами, им предоставлена материальная компенсация. По инициативе прокурора авиаперевозчик привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей , — сообщили в ведомстве.