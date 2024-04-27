Полярное сияние горело в небе над Иркутским районом

К слову, напомним, что полярное сияние постепенно перестает быть аномалией в наших широтах. К примеру, этой весной, в марте, его уже видели жители Иркутска и Братска.
«В иркутских летописях XIX века неоднократно отмечалось, что в городе периодически наблюдается северное сияние. В том числе хроника сохранила свидетельство о ярком, с “дугами” полярном сиянии 21 августа (2 сентября по новому стилю) 1859 года, что соответствует так называемому событию Кэррингтона — самой мощной за историю наблюдений магнитной бури», — рассказывали тогда астрономы.
Прекрасное природное явление стало уже традиционным этой весной, сообщает ИА IrkutskMedia.