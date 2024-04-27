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Полярное сияние горело в небе над Иркутским районом

Сегодня, 27 апреля, небо над селом Урик в Иркутском районе расцветилось всполохами полярного сияния. Красивейшее природное явление наблюдала группа астрономов Иркутского планетария. Завораживающими кадрами ученые поделились в соцсетях, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: Соцсети

К слову, напомним, что полярное сияние постепенно перестает быть аномалией в наших широтах. К примеру, этой весной, в марте, его уже видели жители Иркутска и Братска.

«В иркутских летописях XIX века неоднократно отмечалось, что в городе периодически наблюдается северное сияние. В том числе хроника сохранила свидетельство о ярком, с “дугами” полярном сиянии 21 августа (2 сентября по новому стилю) 1859 года, что соответствует так называемому событию Кэррингтона — самой мощной за историю наблюдений магнитной бури», — рассказывали тогда астрономы.

Прекрасное природное явление стало уже традиционным этой весной, сообщает ИА IrkutskMedia.

космос