Полярное сияние горело в небе над Иркутским районом

«В иркутских летописях XIX века неоднократно отмечалось, что в городе периодически наблюдается северное сияние. В том числе хроника сохранила свидетельство о ярком, с “дугами” полярном сиянии 21 августа (2 сентября по новому стилю) 1859 года, что соответствует так называемому событию Кэррингтона — самой мощной за историю наблюдений магнитной бури», — рассказывали тогда астрономы.