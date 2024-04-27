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Красноярцам рассказали о графике работы пунктов приема клещей на майских выходных

С начала сезона от клещей пострадали 300 жителей края.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты регионального Роспотребнадзора рассказали о графике приема клещей на майских выходных. Пункты будут работать:

В Красноярске:

— улица Ленина, 168 (ежедневно — с 12:00 до 18:00);

— улица Сопочная, 38 (ежедневно — с 09:00 до 15:00);

— улице 26 Бакинских комиссаров, 29 (28 апреля, 30 апреля, 5 мая, 10 мая, 12 мая — с 12:00 до 18:00).

В Шарыпово:

— 2-й микрорайон, дом 8/4 (29 апреля, 1 мая — с 9:00 до 12:00).

В крае с начала сезона от укусов клещей пострадали уже 300 человек, при этом 80 из них — дети. За последнюю неделю зафиксировано 187 встреч с лесными паразитами.

Помимо людей, от паразитов страдают и животные. Ранее «КП-Красноярск» писала, как обезопасить своего питомца при встрече с этими существами.

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