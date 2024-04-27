Красноярцев позвали на бесплатную трамвайную экскурсию

Она состоится 1 мая и расскажет о трудовых подвигах жителей края в годы Великой Отечественной войны.
Одной из историй, ожидающих участников, станет рассказ о заводе «Красмаш», который славился своими масштабами и скоростью перепрофилирования из предприятия, изготавливающего комбайны, лебёдки и катера, в крупнейшее военное предприятие.
«Маршрут пройдёт по основным инфраструктурным объектам, которые сохранились до наших дней. Это отличная возможность прикоснуться к истории и увидеть под другим углом места, которые стали для всех нас уже привычными», — рассказал директор Центра путешественников Глеб Савин.
Экскурсия начнётся от остановки «ДК имени 1 мая» (в сторону Мичурина) и пройдет по маршруту: ост. «ДК имени 1 мая» — ул. Мичурина — ул. Щорса — ул. 60 лет Октября — ул. Матросова — ост. «Агентство Аэрофлота». Общая продолжительность экскурсии около 1 часа. Отправление в 12:33. Сама экскурсия бесплатна, оплатить придётся только проезд в трамвае.
Обращаем внимание: для участия в мероприятии нужно пройти регистрацию по ссылке.
Помимо этого, 7 мая Центр путешественников проведёт пешеходную экскурсию с элементами квеста по тематике Великой Отечественной войны, а 9 мая устроит поход по эко-парку «Гремячая грива».