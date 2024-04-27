Красноярцев позвали на бесплатную трамвайную экскурсию

«Маршрут пройдёт по основным инфраструктурным объектам, которые сохранились до наших дней. Это отличная возможность прикоснуться к истории и увидеть под другим углом места, которые стали для всех нас уже привычными», — рассказал директор Центра путешественников Глеб Савин.