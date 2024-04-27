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В Башкирии на трех реках наблюдается подъем воды

В Башкирии за сутки сообщений о подтоплении территорий от талых вод и рек не поступало. Об этом в соцсетях рассказал и.о. председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Максимальный подъем уровня воды за сутки отмечаются:

  • на реке Белая в Мелеузе, динамика уровня воды за сутки +36 см, текущий уровень 228 см, выход реки на пойму 879 см;
  • на реке Белая в селе Бугульчан Куюргазинского района динамика уровня воды за сутки +27 см, текущий уровень 185 см, выход реки на пойму 447 см;
  • на реке Белой в Салавате, динамика уровня воды за сутки +25 см, текущий уровень 231 см, выход реки на пойму 453 см.

На реке Белой в Уфе возле монумента Дружбы уровень воды за сутки снизился на 33 см, текущий уровень 506 см, неблагоприятный уровень 730 см. На реке Уфа в районе Шакши уровень воды за сутки снизился на 35 см, текущий уровень 475 см, выход реки на пойму 830 см.

На контроле остаются 11 ситуаций в шести муниципальных районах: Бакалинский, Баймакский, Бижбулякский, Миякинский, Чишминский и Уфа. Подтоплено 10 участков дорог, 3 низководных моста и 605 садовых участков.