Куда сходить в выходные в Иркутске? Праздник Весны и Труда и фотовыставка о Байкале

В канву спектакля вплетаются персонажи и мотивы не только из знаковой поэмы, но и из других произведений Гоголя. Более того, в мюзикле появится… и сам писатель. Это будет изобретательная музыкальная фантазия, в которой смешаются герои и даже эпохи. Такой взгляд на классику позволит иначе посмотреть на прошлое: а так ли оно далеко и незнакомо нам?