Куда сходить в выходные в Иркутске? Праздник Весны и Труда и фотовыставка о Байкале

Вечеринки, концерты, спектакли и другие мероприятия ждут жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.
28 апреля.
Соревнования по водным видам спорта на Ушаковке (12+)
Федерации рафтинга и спортивного туризма Иркутской области соревнования по водным видам спорта. В течение дня дети и взрослые покажут своё мастерство в управлении лодками на скорость и маневрирование.
Мероприятие пройдет на берегу реки Ушаковки по улице 3-я Красноказачья, 3а в воскресенье, 28 апреля, в 10.00.
29 апреля.
Выставка фотографа Антона Климова «Глубокая вода» (6+)
Документальный фотограф, член Союза фотохудожников России Антон Климов представит в Иркутске свой проект «Глубокая вода» — это масштабное и нестандартное переосмысление темы Байкала в фотографии.
Одна из основных локаций на снимках — остров Ольхон. Есть фотографии, сделанные в отдаленных нетуристических местах, например, в селе Байкальском на севере озера или в бухте Крестовая.
Выставка включает в себя более 50 снимков. Дополняет экспозицию авторский видео-арт — «ожившие» документальные фотографии. Специально для проекта композитор Дмитрий 2Dcube Ларионов создал музыку со звуками байкальской природы.
Выставка в Галерее Виктора Бронштейна продлится до 15 сентября. Экспозиция работает ежедневно с 11.00 до 20.00.
30 апреля.
Спектакль «Мёртвые души» (12+)
Начало истории известное. Авантюрист Павел Иванович Чичиков приезжает в уездный город N, где хитростью надеется втереться в доверие местного высшего общества и провернуть невиданную финансовую аферу. Однако в какой-то момент герои отходят от оригинального сюжета и начинают жить по собственным, иногда абсолютно неожиданным правилам.
В канву спектакля вплетаются персонажи и мотивы не только из знаковой поэмы, но и из других произведений Гоголя. Более того, в мюзикле появится… и сам писатель. Это будет изобретательная музыкальная фантазия, в которой смешаются герои и даже эпохи. Такой взгляд на классику позволит иначе посмотреть на прошлое: а так ли оно далеко и незнакомо нам?
Композитор — Александр Пантыкин. Либретто и стихи написаны Константином Рубинским.
Постановку покажут на сцене Иркутского музыкального театра имени Н. М. Загурского 30 апреля в 18.30.
1 мая.
Показ фильма «Бриллиантовая рука» (18+) в кино
Скромный служащий Семён Горбунков отправляется в заграничную турпоездку, где, случайно споткнувшись, ломает руку. Но оказывается, произнесённые им при этом слова «Чёрт побери!» служат паролем для контрабандистов, и в гипс Семёна Семёновича закатывают золото и бриллианты.
Теперь бандиты отчаянно пытаются заполучить ценности из гипса. Но Семён Семёнович ставит в известность милицию, которая начинает «ловлю на живца» — на самого Горбункова.
Один из легендарных фильмов Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» покажут в кинотеатре New Cinema 1 мая в 12.15.
Праздничное мероприятие на 1 мая (0+)
Торжественное мероприятие в честь Праздника Весны и Труда запланировали в Иркутске. Участие в нем примут ветераны, представители общественных организаций, органов власти, почётный караул Восточно-Сибирского института МВД РФ, военный оркестр и курсанты городского центра «Патриот».
Завершится программа выступлением творческого коллектива «Линия барабанщиц» ВСИ МВД РФ и запуском дневного фейерверка с зарядами цветного дыма.
Мероприятие состоится у стелы «Иркутск — город трудовой доблести» на Байкальском кольце 1 мая в 15.00.