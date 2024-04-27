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Из-за паводка ограничено движение на омской трассе

В субботу, 27 апреля 2024 года, ФКУ «Сибуправтодор» объявило об ограничениях на участке федеральной трассы Р-402 Тюмень-Омск.

Источник: РИА "Новости"

Ограничение движения связано с паводками в Тюменской области.

«На участке федеральной автодороги Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск с 353-го по 363-й км до окончания паводкоопасного периода действует ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, имеющих нагрузку на ось более 6 тонн и (или) крупногабаритных грузов, имеющих увеличение габарита свыше 3 метров введён запрет на передвижение по трассе», — сообщили в дорожном ведомстве.

Заявлено, что на участке ограничений установлен реверсивный светофор и знаки о соблюдении дистанции. Также на отрезке дороги максимальной допускается скорость в 50 км/час, в населенных пунктах — 30 км/час. Сообщается, водители тяжеловесного транспорта могут переждать ограничения на стоянках отдыха.