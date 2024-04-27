Из-за паводка ограничено движение на омской трассе

«На участке федеральной автодороги Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск с 353-го по 363-й км до окончания паводкоопасного периода действует ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, имеющих нагрузку на ось более 6 тонн и (или) крупногабаритных грузов, имеющих увеличение габарита свыше 3 метров введён запрет на передвижение по трассе», — сообщили в дорожном ведомстве.