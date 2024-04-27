Магнитная буря 27 апреля 2024 года: когда прервется шквал геоударов

Накануне на Земле произошла слабая магнитная буря класса G1, длившаяся с течение 3 часов. 27 апреля вероятность нoвого геомагнитного возмущения составит 25%, а сильный магнитный шторм может случиться с вероятностью в 10%.
День начался с незначительных колебаний силой 2−3 балла. Как сообщают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, ощутимых геоударов в эту субботу не прогнозируется, в течение суток К-индекс составит менее 4 баллов.
Метеочувствительным людям в период магнитных бурь рекомендуют больше врeмени уделять своему здоровью. Чтобы облегчить самочувствие, можно заменить кофе травяным чаем, отказаться от жирной и сладкой пищи и по возможности снизить физические и психологические нагрузки.