Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Магнитная буря 27 апреля 2024 года: когда прервется шквал геоударов

Сейчас солнечная активность постепенно идет на спад. 26 апреля ученые зафиксировали сразу 6 вспышек класса С и выше, однако в эту субботу геомагнитная обстановка будет относительно спокойной.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 71% 769 мм рт. ст. +12°

Накануне на Земле произошла слабая магнитная буря класса G1, длившаяся с течение 3 часов. 27 апреля вероятность нoвого геомагнитного возмущения составит 25%, а сильный магнитный шторм может случиться с вероятностью в 10%.

День начался с незначительных колебаний силой 2−3 балла. Как сообщают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, ощутимых геоударов в эту субботу не прогнозируется, в течение суток К-индекс составит менее 4 баллов.

Метеочувствительным людям в период магнитных бурь рекомендуют больше врeмени уделять своему здоровью. Чтобы облегчить самочувствие, можно заменить кофе травяным чаем, отказаться от жирной и сладкой пищи и по возможности снизить физические и психологические нагрузки.