Свет отключили в части Октябрьского района Иркутска из-за пожара на подстанции

Отключение света произошло в Октябрьском районе Иркутска утром 27 апреля из-за пожара на подстанции возле МТЦ «Новый». Об этом корреспонденту КП-Иркутск сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
— Сообщение о случившемся поступило от очевидцев в 10:55. На месте работают спасатели, — отметили в ведомстве.
По предварительным данным, отключение электроснабжения продлится до 19:00 текущего дня. В связи с этим нарушена работа павильонов и кинотеатра, расположенных в торговом центре. Посетителям, которые не смогли попасть на сеанс, обещают вернуть деньги за билеты.
Напомним, в столице Приангарья продолжаются поиски пропавшего без вести 20-летнего Виктора Мечуса. Ровно год назад ранним утром 26 апреля парень вышел с другом из ночного клуба, но до общежития так и не добрался.