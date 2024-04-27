Свет отключили в части Октябрьского района Иркутска из-за пожара на подстанции

По предварительным данным, отключение электроснабжения продлится до 19:00 текущего дня. В связи с этим нарушена работа павильонов и кинотеатра, расположенных в торговом центре. Посетителям, которые не смогли попасть на сеанс, обещают вернуть деньги за билеты.