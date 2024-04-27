Согласована отставка опытного председателя суда в Омской области

В целом судейская карьера Татьяны Смолиной длится около 17 лет: в декабре 2006 года она назначена судьей того же Нижнеомского районного суда Омской области, эту должность она занимала до ухода на повышение. Таким образом, вся ее судейская практика связана исключительно с одной инстанцией.