Согласована отставка опытного председателя суда в Омской области

По опубликованным данным, согласовано прекращение ее полномочий с 31 мая 2024 года.
Стоит напомнить, что на руководящем посту Татьяна Смолина находится без малого 12 лет, указ главы государства о ее назначении датирован 14 июня 2012 года, второй срок ее полномочий стартовал в августе 2018 года.
В целом судейская карьера Татьяны Смолиной длится около 17 лет: в декабре 2006 года она назначена судьей того же Нижнеомского районного суда Омской области, эту должность она занимала до ухода на повышение. Таким образом, вся ее судейская практика связана исключительно с одной инстанцией.
Примечательно: согласно структуре суда, опубликованной на его официальном сайте в 2023 году, помимо председателя правосудие в инстанции отправляет лишь один судья.