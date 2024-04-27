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Согласована отставка опытного председателя суда в Омской области

Областная Квалификационная коллегия судей в минувшую пятницу, 26 апреля 2024 года, рассмотрела заявление об отставке председателя Нижнеомского районного суда Омской области Татьяны Смолиной.

Источник: Reuters

По опубликованным данным, согласовано прекращение ее полномочий с 31 мая 2024 года.

Стоит напомнить, что на руководящем посту Татьяна Смолина находится без малого 12 лет, указ главы государства о ее назначении датирован 14 июня 2012 года, второй срок ее полномочий стартовал в августе 2018 года.

В целом судейская карьера Татьяны Смолиной длится около 17 лет: в декабре 2006 года она назначена судьей того же Нижнеомского районного суда Омской области, эту должность она занимала до ухода на повышение. Таким образом, вся ее судейская практика связана исключительно с одной инстанцией.

Примечательно: согласно структуре суда, опубликованной на его официальном сайте в 2023 году, помимо председателя правосудие в инстанции отправляет лишь один судья.