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В Красноярске на длинных выходных ожидается потепление до +13 градусов

Затем придёт небольшое похолодание.

Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 67% 769 мм рт. ст. +12°
Источник: Аргументы и факты

Жителей Красноярска на длинных выходных с 27 по 29 апреля ожидается потепление, после которого будет небольшое похолодание. Гидрометцентр опубликовал предварительный прогноз погоды.

В рабочую субботу, 27 апреля ожидается потепление до +13 градусов. Ночью похолодает до +1 градуса.

В воскресенье, 28 апреля, днём воздух прогреется до +13 градусов, ночью температура опустится до +6.

В понедельник, 29 апреля, снова жнём ожидается примерно до +12 градусов, ночью — столбик термометра опустится до 0.

Начиная со вторника, 30 апреля, в Красноярск придёт похолодание. Днём будет около +5 градусов тепла, ночью похолодает до −3.

В среду, 1 мая, в дневное время будет +6 градусов, в ночное — всего −2.

В четверг, 2 мая, днём потеплеет до +8, ночью ожидается −2.

В пятницу, 3 мая, вновь ожидается потепление до 11 градусов.

В воскресенье и понедельник ожидаются осадки в виде дождя. Также будет ветер с порывами до 7 м/с.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае продолжают работать 22 ледовые переправы.