В Красноярске на длинных выходных ожидается потепление до +13 градусов

Жителей Красноярска на длинных выходных с 27 по 29 апреля ожидается потепление, после которого будет небольшое похолодание. Гидрометцентр опубликовал предварительный прогноз погоды.
В рабочую субботу, 27 апреля ожидается потепление до +13 градусов. Ночью похолодает до +1 градуса.
В воскресенье, 28 апреля, днём воздух прогреется до +13 градусов, ночью температура опустится до +6.
Начиная со вторника, 30 апреля, в Красноярск придёт похолодание. Днём будет около +5 градусов тепла, ночью похолодает до −3.
В среду, 1 мая, в дневное время будет +6 градусов, в ночное — всего −2.
В четверг, 2 мая, днём потеплеет до +8, ночью ожидается −2.
В пятницу, 3 мая, вновь ожидается потепление до 11 градусов.
В воскресенье и понедельник ожидаются осадки в виде дождя. Также будет ветер с порывами до 7 м/с.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае продолжают работать 22 ледовые переправы.