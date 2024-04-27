В Краснодарском крае 27 апреля воздух прогреется до 28 градусов

Ранее мы сообщали, что на Кубани ухудшилось качество воздуха из-за африканской пылевой бури. Со стороны Сахары в Краснодар ветром принесло большое количество пыли. Именно поэтому качество воздуха ухудшилось до состояния вредного. Такая же ситуация обстоит в Туапсе и Сочи.