В Краснодарском крае 27 апреля воздух прогреется до 28 градусов

На Кубани ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременный дождь с грозой. Порывы ветра достигнут 12−14 м/с. Днем воздух прогреется +23… +28 градусов, в горах +18… +23 градуса.
На Черноморском побережье переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 6−11 м/с. Температура воздуха +22… +27 градусов.
Ранее мы сообщали, что на Кубани ухудшилось качество воздуха из-за африканской пылевой бури. Со стороны Сахары в Краснодар ветром принесло большое количество пыли. Именно поэтому качество воздуха ухудшилось до состояния вредного. Такая же ситуация обстоит в Туапсе и Сочи.