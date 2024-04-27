Мэр Иркутска награжден медалью «За развитие местного самоуправления»

«Сейчас муниципалитетам отводится ключевая роль. Органы местного самоуправления являются базой, которая объединяет людей ради общей цели вне зависимости от социального статуса, рода деятельности, — сказал Руслан Болотов. — Большой честью для меня стало получить медаль “За развитие местного самоуправления”. Благодарю за оценку труда сопредседателя ВАРМСУ Ирину Гусеву и все муниципальное сообщество. Эта награда — общая заслуга нашего коллектива единомышленников. Вместе мы строим свою работу в соответствии векторами, которые задает наш Президент Владимир Путин, правительство страны и региона, губернатор Игорь Кобзев. Служим России и общему делу: приближению нашей Победы».