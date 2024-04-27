Мэр Иркутска награжден медалью «За развитие местного самоуправления»

На нем подвели итоги регионального конкурса на звание лучшего муниципального служащего и лучшего главы муниципального образования.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил главам городов и районов награды Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).
«Президент Российской Федерации неоднократно подчеркивал важность обеспечения кадровой основы местного самоуправления. Именно главы и муниципальные служащие находятся ближе всего к жителям. Решают задачи по социально-экономическому развитию и благоустройству территорий, созданию комфортных условий для проживания. Необходимо усилить работу с населением, чтобы лучше понимать потребности граждан и решать злободневные вопросы в кратчайшие сроки, принимать все меры для улучшения уровня жизни людей», — отметил Игорь Кобзев.
Медалью «За развитие местного самоуправления» награждены мэр Иркутска Руслан Болотов, мэр Ангарского городского округа Сергей Петров и председатель Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, мэр Черемхово Вадим Семенов.
«Сейчас муниципалитетам отводится ключевая роль. Органы местного самоуправления являются базой, которая объединяет людей ради общей цели вне зависимости от социального статуса, рода деятельности, — сказал Руслан Болотов. — Большой честью для меня стало получить медаль “За развитие местного самоуправления”. Благодарю за оценку труда сопредседателя ВАРМСУ Ирину Гусеву и все муниципальное сообщество. Эта награда — общая заслуга нашего коллектива единомышленников. Вместе мы строим свою работу в соответствии векторами, которые задает наш Президент Владимир Путин, правительство страны и региона, губернатор Игорь Кобзев. Служим России и общему делу: приближению нашей Победы».
«Сегодня мы подвели итоги работы органов местного самоуправления в период проведения специальной военной операции, оценили решение ими задач, поставленных Президентом и Губернатором. В истории Ассоциации муниципальных образований Иркутской области фактически открыта новая страница. Радует отношение региональной власти к проблемам муниципалитетов. Мы сегодня работаем конструктивно, совместно решаем задачи, которые ставит перед нами время», — подчеркнул Вадим Семенов.
Заведующая сектором туризма отдела инвестиционной деятельности и туризма комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Анжелика Москаленко одержала победу в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» конкурса «Лучший муниципальный служащий Иркутской области». Она представляла проект «Развитие туристической инфраструктуры на территории города Иркутска».
Также почетные грамоты, знаки, дипломы и благодарности от Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления получили главы и служащие других муниципальных образований, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.