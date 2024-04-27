В Башкирии «поезда здоровья» приняли 3756 человек

Медики успели провести 3460 обследований, среди которых 1444 маммографии и 2016 флюорографий. У 436 пациентов врачи диагностировали повышенный уровень сахара, у 583 — повышенный уровень холестерина, еще у 737 — повышенное артериальное давление, а у 672 — лишний вес.
Впервые удалось выявить 281 социально значимое заболевание, у 28 пациентов заподозрили злокачественную онкологию, у 64 — сахарный диабет, еще у одного — туберкулез. Всех пациентов направили на дообследования для уточнения диагноза, они уже получают лечение.