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В Башкирии «поезда здоровья» приняли 3756 человек

В этом году с начала проведения акции «Здоровая республика — здоровый регион» в Башкортостане «поезда здоровья» приняли 3756 человек.

Источник: МК.RU Уфа

Медики успели провести 3460 обследований, среди которых 1444 маммографии и 2016 флюорографий. У 436 пациентов врачи диагностировали повышенный уровень сахара, у 583 — повышенный уровень холестерина, еще у 737 — повышенное артериальное давление, а у 672 — лишний вес.

Впервые удалось выявить 281 социально значимое заболевание, у 28 пациентов заподозрили злокачественную онкологию, у 64 — сахарный диабет, еще у одного — туберкулез. Всех пациентов направили на дообследования для уточнения диагноза, они уже получают лечение.

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