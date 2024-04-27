В Астане на несколько дней частично перекроют один из крупных проспектов

«ГУ “Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны” сообщает о продолжении работ по среднему ремонту дорожного полотна по пр. Туран. В этой связи с 27 по 30 апреля текущего года будет частично перекрыт участок от ул. Хусейн бен Талал до пр. Улы Дала. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по правой стороне (от города в сторону аэропорта)».