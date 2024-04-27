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В Астане на несколько дней частично перекроют один из крупных проспектов

В Астане пр. Туран, который является одним из крупных, частично перекроют на несколько дней. Причина — средний ремонт. Об этом рассказали сегодня, 27 апреля 2024 года, в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Источник: Instagram/dorogi_transport_astana

Соответствующее уведомление столичное ведомство разместило в Instagram.

«ГУ “Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны” сообщает о продолжении работ по среднему ремонту дорожного полотна по пр. Туран. В этой связи с 27 по 30 апреля текущего года будет частично перекрыт участок от ул. Хусейн бен Талал до пр. Улы Дала. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по правой стороне (от города в сторону аэропорта)».

говорится в сообщении.

Жителей и гостей Астаны управление попросило «заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города».

«Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ».

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны