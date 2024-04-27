Руководитель омского Следкома Олег Винников может скоро уйти в отставку

Руководитель Следственного управления СКР по Омской области Олег Винников может уйти в отставку.
Как утверждает издание «БК55», после столичной проверки те или иные взыскания получили 55 из 100 работников Следственного управления СКР по Омской области. В связи с этим Олег Винников якобы ушел в отпуск с последующим увольнением.
По итогам проверки омское Следственное управление опустилось с 15-го на 55-е место среди управлений в системе СКР. Основная причина кроется якобы в том, что сведения о результатах деятельности, которые передавали омские следователи в Москву, в значительной степени не подтверждались.
Отметим, к вышеизложенной информации стоит относиться скептически.
Ранее мы писали, что экс-руководитель следственного отдела по Октябрьскому округу Омска СУ СКР по Омской области Сергей Артеменко занял пост замруководителя СУ СКР по Новосибирской области.