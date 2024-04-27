Двухтонный кулич и крестный ход. Как пройдёт Пасха 2024 в Нижнем Новгороде?

Гладкие снаружи, жёлтые внутри.
Пасха — главный праздник всех православных христиан, и к этому дню в Нижегородской митрополии традиционно запланировано много событий. Конечно, во всех храмах пройдут пасхальные ночные богослужения. Центральное — в Кафедральном соборе во имя Александра Невского в Нижнем Новгороде. Его возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
5 мая, в день Пасхи, запланирован традиционный крестный ход. Он начнётся с пасхальной вечерни в Нижегородском кремле, на площади перед памятником князю Юрию Всеволодовичу и епископу Симону Суздальскому. Завершится крестный ход перед собором Александра Невского, где освятят Пасху весом более 580 кг и двухтонный кулич. После праздничного концерта пасхальную снедь смогут отведать все желающие. Кстати, в нижегородских монастырях испекут 6000 куличей для наших воинов в зоне СВО.
«Праздник Пасхи длится 40 дней, но особенно торжественна её первая неделя — Светлая седмица. 6 мая в Советском районе Нижнего Новгорода Владыка Георгий освятит новый храм в честь святой мученицы Людмилы и благоверного князя Вячеслава Чешских, — рассказывает руководитель организационного отдела Нижегородской епархии протоиерей Александр Малафеев. — 12 мая в соборе Александра Невского пройдёт традиционный Пасхальный хоровой собор. В нём будут участвовать девять хоровых коллективов, в том числе гости из Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийской республики и Республики Беларусь».
А что же должно быть у православных христиан на пасхальном столе? Главные гастрономические символы Пасхи — крашеные яйца, творожная пасха и кулич.
В магазинах уже сейчас продают куличи на любой вкус. «Качественный кулич ждёт вас на прилавке в сухой, чистой, цельной упаковке с маркировкой, где указана дата изготовления, срок годности, состав и условия хранения этого готового кондитерского изделия, — объясняет заместитель руководителя испытательной лаборатории нижегородского филиала “Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных” (ВНИИЗЖ) Любовь Логацкая. — Снаружи кулич должен быть равномерным, без подгоревших участков и пустот, не влажный. Глазурь — без трещин».
Ещё один секрет вкусной и качественной покупной выпечки, напоминает эксперт, — в том, что состав кулича должен быть максимально приближен к его домашней версии. Например, производитель использует яйца, а не яичный порошок, масло, а не маргарин, сахар, а не искусственные подсластители. Хороший знак качества, если мякоть кулича жёлтая. Насторожить должен кислый запах, исходящий от пасхальной выпечки, слизь или плесень внутри упаковки.
Достаточно одного яйца.
Светлому праздники Пасхи предшествует долгий 40-дневный пост с ограничением белковой пищи. Конечно, разговеться всем хочется с размахом, но как это сделать без вреда?
Оказывается, яйцо — символ жизни не только в православной традиции, но и в классической диетологии. Этот продукт содержит белки, жиры, витамины, желток — незаменимый лецитин, который так необходим для полноценной работы головного мозга. Не зря же яичный желток показан детям уже в первые полгода жизни.
«Но в желтках содержится и холестерин, и их с осторожностью надо употреблять людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, при проблемах с желчным пузырём, повышенным холестерином, — предупреждает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Алла Поляшова. — Яйцо для максимальной пользы надо есть целиком и не более одной штуки в день, поскольку яйца входят и в другие пасхальные блюда».
Диетолог призывает в праздник помнить о питьевом режиме. Прежде чем разговеться, надо выпить воды, можно и освящённой. На праздничный стол поставьте минералку, фиточаи. Чаепитие перед началом трапезы позволит вам разделить чувство жажды и реального голода. Съесть захочется меньше, уверяет эксперт.
Пасху лучше готовить из творога 5−12%-ной жирности, поскольку в блюдо войдёт ещё сливочное масло, сахар, сметана, сухофрукты, добавляет Алла Поляшова. А человек в день должен употреблять не более одного грамма жира на один килограмм собственного веса. Получается, что всего 100 граммов творожной пасхи, например, из 18%-ного творога, могут перекрыть половину суточной нормы жиров для вашего организма. И на следующий день организм вам спасибо не скажет. То же касается и употребления куличей.
Кстати.
Эксперты предупреждают, что у всех пасхальных яств есть сроки годности, поэтому не стоит готовить их в огромном количестве, чтобы потом есть неделю-другую.
«Мы всегда призываем верующих прихожан к умеренности, в том числе при выходе из поста, — говорит пресс-секретарь Нижегородской митрополии, иерей Алексий Пестрецов. — Это важно и с духовной, и с физиологической точки зрения. Радость и торжество Светлой Пасхи не должны быть омрачены проблемами со здоровьем».