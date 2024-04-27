Двухтонный кулич и крестный ход. Как пройдёт Пасха 2024 в Нижнем Новгороде?

Пасху лучше готовить из творога 5−12%-ной жирности, поскольку в блюдо войдёт ещё сливочное масло, сахар, сметана, сухофрукты, добавляет Алла Поляшова. А человек в день должен употреблять не более одного грамма жира на один килограмм собственного веса. Получается, что всего 100 граммов творожной пасхи, например, из 18%-ного творога, могут перекрыть половину суточной нормы жиров для вашего организма. И на следующий день организм вам спасибо не скажет. То же касается и употребления куличей.