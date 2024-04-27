Многие магазины и ТЦ не работают в центре Иркутска после отключения электричества

В центре Иркутске в результате отключения электроэнергии не работают многие торгово-развлекательные центры и магазины сегодня днем, 27 апреля. Кроме того, прализована работа троллейбусов. Все подробности случившегося уточняются, пишет ИА IrkutskMedia.
По данным электросетевой компании, сейчас причина отключения определена, ориентировочное время восстановления электроснабжения — 23.00.
Добавим, что загорелось здание центральной подстанции на улице Партизанской в Иркутске. Горение происходило на 1 этаже. Сообщение о пожаре поступило в 10.55. По первому номеру к месту были направлены пожарные подразделения. Пожар локализован на площади 10 кв.метров.