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Многие магазины и ТЦ не работают в центре Иркутска после отключения электричества

Также парализована работа электротранспорта.

Источник: Без источника

В центре Иркутске в результате отключения электроэнергии не работают многие торгово-развлекательные центры и магазины сегодня днем, 27 апреля. Кроме того, прализована работа троллейбусов. Все подробности случившегося уточняются, пишет ИА IrkutskMedia.

По данным электросетевой компании, сейчас причина отключения определена, ориентировочное время восстановления электроснабжения — 23.00.

Добавим, что загорелось здание центральной подстанции на улице Партизанской в Иркутске. Горение происходило на 1 этаже. Сообщение о пожаре поступило в 10.55. По первому номеру к месту были направлены пожарные подразделения. Пожар локализован на площади 10 кв.метров.

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