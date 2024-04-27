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В лесах Башкирии 27 апреля вводится особый противопожарный режим

В лесах Башкирии 27 апреля вводится особый противопожарный режим.

Источник: Moriah Wolfe/CC0

В соответствии с распоряжением правительства Башкирии с 27 апреля до особого распоряжения в лесах республики вводится особый противопожарный режим (ОПР).

По словам министра лесного хозяйства РБ Марата Шарафутдинова, указанным документом силы и средства лесопожарных станций ГБУ «Центр предупреждения и тушения лесных пожаров РБ» и ГАУ РБ — лесхозы переводятся в режим «Повышенная готовность».

Администрациям муниципальных районов и городских округов в рамках мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на период действия особого противопожарного режима рекомендуется:

— запретить разведение костров, пал травы, сжигание мусора на территории лесного фонда, а также на земельных участках, примыкающих к лесам;

— запретить пал травы и обеспечить защиту от зарастания сорными растениями на землях сельскохозяйственного назначения, обеспечить на них своевременное сенокошение.

Арендаторам лесных участков на период действия особого противопожарного режима необходимо организовать патрулирование арендованных участков и своевременно обеспечить выполнение противопожарных мероприятий.

Напоминаем, что с начала пожароопасного сезона и в условиях ОПР категорически запрещается сжигание порубочных остатков при проведении лесохозяйственных работ.

экология