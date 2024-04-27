Алкоголь запретят продавать три дня в центре Екатеринбурга

Об этом говорится в постановлении за подписью главы города Алексея Орлова.
7 мая алкогольная продукция не будет продаваться с 8:00 до 13:00 в границах улиц 8 Марта, Антона Валека, Вайнера и переулка Театрального. С 9:00 до 14:00 запрет будет действовать на улицах Заводская (от Кирова до Татищева) и Кирова (от Заводской до Каменщиков).
В День Победы, 9 мая, алкоголь не будут продавать в центре города — в границах Московской, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова, Челюскинцев. Кроме этого запрет будет действовать на Уралмаше с 9:00 до 14:00 (в границах Ильича, Кировградской, проспекта Орджоникидзе и площади 1-й Пятилетки).
«МК-Урал» ранее писал, что во время репетиции парада Победы в Екатеринбурге будут изменены маршруты движения автобусов и трамваев.
Маршруты движения автобусов будут изменены с 20:00 до 4:00 с 24 по 25 апреля, с 30 апреля по 1 мая, с 4 по 5 мая. Речь идет о трамваях маршрутов №№ 2, 6, 13, 15, 16, 18; автобусов №№ 24, 28, 49, 50, 54, 57, 59, 60, 67.