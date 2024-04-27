Алкоголь запретят продавать три дня в центре Екатеринбурга

7 мая алкогольная продукция не будет продаваться с 8:00 до 13:00 в границах улиц 8 Марта, Антона Валека, Вайнера и переулка Театрального. С 9:00 до 14:00 запрет будет действовать на улицах Заводская (от Кирова до Татищева) и Кирова (от Заводской до Каменщиков).