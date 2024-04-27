В Казахстане изменился график работы некоторых ЦОНов

В госкорпорации уточнили, что с 27 апреля 2024 года следующие ЦОНы будут принимать граждан в будни до 18:00, в субботу — до 13:00:
- Алматы — ЦМУ, мкр. Кулагер, ул. Серикова, 6А;
- Астана — ЦМУ, ул. Тынышбайулы, здание 8, блок М;
- Шымкент — ООН № 2, мкр. Нуртас, ул. Жас Талап, 168/1;
- Алматинская область — ЦМУ, с. Айтей, Учетный квартал 627, строение 95.
Также услугополучателям напомнили, что заказать услуги можно:
- в дежурных ЦОНах в будни до 20:00 и в субботу — до 13:00;
- в дежурных спецЦОНах с понедельника по пятницу до 18:00, в субботу — до 13:00.
Вместе с тем в «Правительстве для граждан» поделились актуальными адресами ЦОНов и спецЦОНов, работающих по дежурному графику: