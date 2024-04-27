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В Казахстане изменился график работы некоторых ЦОНов

НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан» уведомило казахстанцев об изменении графика работы некоторых центров обслуживания населения (ЦОН) в Алматы, Астане, Шымкенте и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Источник: gov4c.kz

В госкорпорации уточнили, что с 27 апреля 2024 года следующие ЦОНы будут принимать граждан в будни до 18:00, в субботу — до 13:00:

  • Алматы — ЦМУ, мкр. Кулагер, ул. Серикова, 6А;
  • Астана — ЦМУ, ул. Тынышбайулы, здание 8, блок М;
  • Шымкент — ООН № 2, мкр. Нуртас, ул. Жас Талап, 168/1;
  • Алматинская область — ЦМУ, с. Айтей, Учетный квартал 627, строение 95.

Также услугополучателям напомнили, что заказать услуги можно:

  • в дежурных ЦОНах в будни до 20:00 и в субботу — до 13:00;
  • в дежурных спецЦОНах с понедельника по пятницу до 18:00, в субботу — до 13:00.

Вместе с тем в «Правительстве для граждан» поделились актуальными адресами ЦОНов и спецЦОНов, работающих по дежурному графику: