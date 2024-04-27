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7 000 детей приняли участие в творческом конкурсе «Шаттык-2024»

Во Дворце мира и согласия с участием победителей XVII открытого городского творческого конкурса среди детей и юношества «Шаттык-2024» состоялся концерт-манифест «Жолымыз бір!».

Масштабное мероприятие, организованное Управлением образования Астаны и Дворцом школьников им. М. Утемисова, имеет свою специфику, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Источник: Пресс-служба акимата Астаны

Конкурс проводится уже в 17 раз. В этом году по 10 направлениям приняли участие 7000 детей из колледжей и школ столицы. Они продемонстрировали свои навыки и умения во многих направлениях, таких как игра на инструменте, вокал, театр, хореография, экология, ремесла, рисование, Tik tok и т. д. Сегодняшний гала-концерт является итогом этого конкурса и ярким отражением достижений детей.

сказал директор школы искусств им. Таттимбета Фархад Сабиев.

В концерте-манифесте подрастающее поколение столицы не только продемонстрировало искусство и умения, но и внесло свой вклад в происходящее в стране.

Я получил золотую медаль по эстрадному вокалу на конкурсе «Шаттык-2024». В этом году я впервые участвовала в конкурсе. На сегодняшнем концерте-манифесте я выступил с трио "Жұмақ мекен.

отметил призер конкурса Серик Бейбарыс.

По словам организаторов, одним из основных направлений мероприятия является идеологическая работа. Поэтому главными ценностями культурной программы концерта стали задачи, поставленные Президентом на Национальном Курултае — независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, законность и профессионализм, творчество и инновации.

Финальным аккордом конкурса стала музыкально-хореографическая постановка «Жолымыз бір!». Здесь юные участники через уникальный художественный опыт, оригинальные сценические постановки, хореографические номера напомнили казахстанцам, что путь к единству, солидарности, будущему, благополучию, миру один.