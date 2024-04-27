7 000 детей приняли участие в творческом конкурсе «Шаттык-2024»

Конкурс проводится уже в 17 раз. В этом году по 10 направлениям приняли участие 7000 детей из колледжей и школ столицы. Они продемонстрировали свои навыки и умения во многих направлениях, таких как игра на инструменте, вокал, театр, хореография, экология, ремесла, рисование, Tik tok
и т. д.Сегодняшний гала-концерт является итогом этого конкурса и ярким отражением достижений детей.
В концерте-манифесте подрастающее поколение столицы не только продемонстрировало искусство и умения, но и внесло свой вклад в происходящее в стране.
Я получил золотую медаль по эстрадному вокалу на конкурсе «Шаттык-2024». В этом году я впервые участвовала в конкурсе. На сегодняшнем концерте-манифесте я выступил с трио "Жұмақ мекен.
По словам организаторов, одним из основных направлений мероприятия является идеологическая работа. Поэтому главными ценностями культурной программы концерта стали задачи, поставленные Президентом на Национальном Курултае — независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, законность и профессионализм, творчество и инновации.
Финальным аккордом конкурса стала музыкально-хореографическая постановка «Жолымыз бір!». Здесь юные участники через уникальный художественный опыт, оригинальные сценические постановки, хореографические номера напомнили казахстанцам, что путь к единству, солидарности, будущему, благополучию, миру один.