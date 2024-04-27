7 000 детей приняли участие в творческом конкурсе «Шаттык-2024»

Конкурс проводится уже в 17 раз. В этом году по 10 направлениям приняли участие 7000 детей из колледжей и школ столицы. Они продемонстрировали свои навыки и умения во многих направлениях, таких как игра на инструменте, вокал, театр, хореография, экология, ремесла, рисование, Tik tok и т. д. Сегодняшний гала-концерт является итогом этого конкурса и ярким отражением достижений детей.