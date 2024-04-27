Первомайский митинг в Екатеринбурге перенесли на стадион

Недавно стало известно, что на Среднем Урале из соображений безопасности введут ограничения на празднования Дня труда и Дня Победы. Все патриотические и массовые мероприятия в честь праздников будут проходить только на площадках, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности.