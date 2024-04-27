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В Пермский край пришла новая волна тропического тепла

Столбик термометра на всей территории Прикамья поднимется до отметки +20 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 71% 769 мм рт. ст. +12°

Пермяки не успевают менять свой гардероб! Позавчера Пермский край завалило снегом, а уже сегодня днем, 27 апреля, регион накроет тепло мощной волны тропического воздуха.

По информации ГИС центра ПГНИУ, дневной максимум температуры ожидается в пределах +19…+24 градусов, в Перми столбик термометра поднимется до +22 градусов.

На севере и востоке Прикамья будет чуть прохладнее. В Красновишерске, Чердыни, Гремячинске, Горнозаводске ожидают +15…+18 градусов. На погоду северных частей Прикамья окажет влияние уже прохождение полярного теплого фронт. Он принесет дожди, а вечером возможны грозы.

Относительно теплая погода сохранится в воскресенье, 28 апреля. Температура воздуха ночью в Перми составит около +13 градусов, а днем +16…+18 градусов. Возможны кратковременные дожди.

С понедельника, 29 апреля, пермякам надо готовиться к постепенному похолоданию. К 3 мая ночью будет прохладно — уже около +1 градуса, днем не выше +9 градусов.

Кстати, в Перми 1 мая планируют запустить все городские фонтаны. Значит, скоро лето!