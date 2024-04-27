В Пермский край пришла новая волна тропического тепла

На севере и востоке Прикамья будет чуть прохладнее. В Красновишерске, Чердыни, Гремячинске, Горнозаводске ожидают +15…+18 градусов. На погоду северных частей Прикамья окажет влияние уже прохождение полярного теплого фронт. Он принесет дожди, а вечером возможны грозы.