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Теплая погода без осадков ожидается в Беларуси в субботу

МИНСК, 27 апр — Sputnik. Умеренно теплая погода без существенных осадков прогнозируется в Беларуси в субботу, 27 апреля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 71% 769 мм рт. ст. +12°
Источник: Sputnik.by

В течение всего дня будет держаться облачная погода с прояснениями, серьезных осадков по республике не ожидается, только в отдельных районах могут пройти кратковременные дожди.

Ночью и утром на территории страны ожидается слабый туман. При этом ветер в дневное и утреннее время будет слабый и неустойчивый.

Столбики термометров ночью зафиксируются на отметке от 1 до 6 градусов выше нуля, но в некоторых областях возможны заморозки — там температура опустится до 0..-3 градусов.

Днем ожидается небольшое потепление — в это время температура воздуха составит 14−20 градусов выше нуля.