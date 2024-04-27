Теплая погода без осадков ожидается в Беларуси в субботу

В течение всего дня будет держаться облачная погода с прояснениями, серьезных осадков по республике не ожидается, только в отдельных районах могут пройти кратковременные дожди.
Ночью и утром на территории страны ожидается слабый туман. При этом ветер в дневное и утреннее время будет слабый и неустойчивый.
Столбики термометров ночью зафиксируются на отметке от 1 до 6 градусов выше нуля, но в некоторых областях возможны заморозки — там температура опустится до 0..-3 градусов.
Днем ожидается небольшое потепление — в это время температура воздуха составит 14−20 градусов выше нуля.