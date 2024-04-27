В Челябинске отменили авиарейсы в Анталью

С проблемами столкнулись также пассажиры, собиравшиеся лететь в Анталью из соседнего аэропорта Кольцово. Из-за позднего прибытия самолета «Южного ветра» 26 апреля их рейс отправился с задержкой более чем на 12 часов. А 27 апреля опоздание рейса в Турцию составило три часа.