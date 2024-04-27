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В Челябинске отменили авиарейсы в Анталью

В Челябинске не состоялось два авиарейса в Анталью.

Из Челябинска ночью 27 апреля не смогли вылететь самолеты в Анталью. Отменены рейсы компании «Южный ветер» в 3:00 и Turkish Airlines в 3:50.

Самолеты обеих авиакомпаний не прибыли вовремя в челябинский аэропорт (один должен был приземлиться в 2:00, второй в 2:50).

Назначенный на 28 апреля рейс на турецкий курорт по-прежнему значится в расписании аэропорта.

С проблемами столкнулись также пассажиры, собиравшиеся лететь в Анталью из соседнего аэропорта Кольцово. Из-за позднего прибытия самолета «Южного ветра» 26 апреля их рейс отправился с задержкой более чем на 12 часов. А 27 апреля опоздание рейса в Турцию составило три часа.