В Челябинске отменили авиарейсы в Анталью

Из Челябинска ночью 27 апреля не смогли вылететь самолеты в Анталью. Отменены рейсы компании «Южный ветер» в 3:00 и Turkish Airlines в 3:50.
Самолеты обеих авиакомпаний не прибыли вовремя в челябинский аэропорт (один должен был приземлиться в 2:00, второй в 2:50).
Назначенный на 28 апреля рейс на турецкий курорт по-прежнему значится в расписании аэропорта.
С проблемами столкнулись также пассажиры, собиравшиеся лететь в Анталью из соседнего аэропорта Кольцово. Из-за позднего прибытия самолета «Южного ветра» 26 апреля их рейс отправился с задержкой более чем на 12 часов. А 27 апреля опоздание рейса в Турцию составило три часа.