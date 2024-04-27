1 мая изменится маршрут 13-ти автобусов из-за мероприятий в центре Перми

Маршрут 13-ти автобусов изменится 1 мая из-за мероприятий в центре Перми, сообщает городской департамент транспорта.
Один из участков заблоркируют для движения автобусов. Ограничение будет действовать в промежутке с 11:45 до 16:30. В частности оно коснётся участка Комсомольского проспекта от улицы Пушкина до улицы Белинского.
На это время автобусы № 1, 4, 36, 51, 67 и 81 будут следовать по улице Сибирской в объезд Комсомольского проспекта.
Автобус № 13 будет следовать по улице Белинского. Маршрут № 60 сократится — транспорт будет доставлять пермяков до Октябрьской площади. Автобусы № 19, 45, 50, 59 и 74 перенаправят на улицу Куйбышева.
Ограничения также коснутся трамвая № 11. Вместо улицы Революции он будет следовать по Куйбышева, Белинского и Сибирской.
В департаменте сообщили, что 27 апреля транспорт будет двигаться по расписанию буднего дня. С 28 апреля по 1 мая по расписанию выходного.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об изменениях в работе медицинских учреждений Пермского края на время майских праздников. В частности они коснутся работы поликлиник.