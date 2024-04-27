Казахстанцы собрали 4,7 млрд тенге в помощь пострадавшим от паводков

«Сумма собранных пожертвований от граждан и компаний в фонд “Казахстан халкына” достигла впечатляющей отметки в 4,72 миллиарда тенге».
Только за одну неделю в фонд поступило 2,18 миллиарда тенге, констатировали в «Казахстан халкына».
По данным фонда, за прошедшие семь дней значительный вклад на оказание помощи пострадавшим от паводков казахстанцам сделали казахстанские бизнесмены.
Акционер «Акниет групп» Кайрат Итемгенов внес 1,3 миллиарда тенге, а единственный акционер страховых компаний Nomad Life и «Номад Иншуранс» Алмас Мынбаев — 450 миллионов.
«Фонд “Казахстан халкына” благодарит каждого, кто поддержал инициативу главы государства по оказанию помощи пострадавшим от паводков».
Сбор средств, добавили в благотворительной организации, продолжается — все собранные средства будут направлены на строительство домов в регионах, разрушенных стихией.
Попечительский совет фонда ранее решил выделить 10 миллиардов тенге на строительство домов в сельской местности.
«На сегодняшний день фондом подписаны меморандумы о строительстве жилых домов для граждан, пострадавших от паводков с акиматами Западно-Казахстанской (114 домов) и Северо-Казахстанской областей (100 домов)».
В ближайшее время будут определены села и территория для строительства в Костанайской, Актюбинской и Акмолинской областях, и также подписаны аналогичные меморандумы.
Чтобы защититься от мошенников, в фонде попросили использовать для пожертвований только счета и реквизиты, указанные на официальном сайте.