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Казахстанцы собрали 4,7 млрд тенге в помощь пострадавшим от паводков

АСТАНА, 27 апр — Sputnik. Общую сумму пожертвований для пострадавших от паводков назвали в фонде «Казахстан халкына» (с казахского Народу Казахстана — общественный фонд, созданный по поручению президента для благотворительных проектов — Sputnik).

Источник: Sputnik.kz

«Сумма собранных пожертвований от граждан и компаний в фонд “Казахстан халкына” достигла впечатляющей отметки в 4,72 миллиарда тенге».

говорится в сообщении фонда.

Только за одну неделю в фонд поступило 2,18 миллиарда тенге, констатировали в «Казахстан халкына».

По данным фонда, за прошедшие семь дней значительный вклад на оказание помощи пострадавшим от паводков казахстанцам сделали казахстанские бизнесмены.

Акционер «Акниет групп» Кайрат Итемгенов внес 1,3 миллиарда тенге, а единственный акционер страховых компаний Nomad Life и «Номад Иншуранс» Алмас Мынбаев — 450 миллионов.

«Фонд “Казахстан халкына” благодарит каждого, кто поддержал инициативу главы государства по оказанию помощи пострадавшим от паводков».

подчеркнули в фонде.

Сбор средств, добавили в благотворительной организации, продолжается — все собранные средства будут направлены на строительство домов в регионах, разрушенных стихией.

Попечительский совет фонда ранее решил выделить 10 миллиардов тенге на строительство домов в сельской местности.

«На сегодняшний день фондом подписаны меморандумы о строительстве жилых домов для граждан, пострадавших от паводков с акиматами Западно-Казахстанской (114 домов) и Северо-Казахстанской областей (100 домов)».

напомнили в фонде.

В ближайшее время будут определены села и территория для строительства в Костанайской, Актюбинской и Акмолинской областях, и также подписаны аналогичные меморандумы.

Чтобы защититься от мошенников, в фонде попросили использовать для пожертвований только счета и реквизиты, указанные на официальном сайте.