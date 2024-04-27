Детей возвращают в школы в Атырау

При этом заместитель главы региона Жасулан Бисембиев заявил, что Атырау может повторить судьбу Кульсары, к тому же риск затопления может быть не меньше, чем у городов Оренбург и Уральск. Все дело, по его словам, в том, что Ириклинское водохранилище, расположенное в России, сбросило в реку Урал рекордное количество воды.