Петербуржцам рассказали, когда в Ботаническом саду зацветет сакура

Сотни петербуржцев хотели бы увидеть цветение сакуры. Но пока это событие придется еще подождать. Ведь последние дни в Северной столице наблюдалась довольно прохладная погода, даже снег выпадал. Конечно, такая ситуация не ускоряет процесс цветения. Однако сейчас все начало нормализоваться, поэтому в начале мая сакура должна порадовать цветами. Об этом сообщили в пресс-службе Ботанического сада Петра Великого.
— Сакура обычно цветет в первой декаде мая. Бывает, конечно, она распускается и 28 апреля, если погода теплая, но в этом году явно не тот случай. Снег, минусовые температуры ночью, днем всего плюс пять. На месте сакуры мы бы уже взяли корни в ветки и убежали в теплые края. Но она держится, чтобы скоро порадовать нас своим цветением, — поделились в пресс-службе.
К слову, погода в Петербурге в ближайшие дни порадует теплом до плюс 20 градусов. А это значит, что для сакуры установились благоприятные условия. Как только цветки на ней появятся, в Ботаническом саду сообщат об этом петербуржцам.