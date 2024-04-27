Петербуржцам рассказали, когда в Ботаническом саду зацветет сакура

— Сакура обычно цветет в первой декаде мая. Бывает, конечно, она распускается и 28 апреля, если погода теплая, но в этом году явно не тот случай. Снег, минусовые температуры ночью, днем всего плюс пять. На месте сакуры мы бы уже взяли корни в ветки и убежали в теплые края. Но она держится, чтобы скоро порадовать нас своим цветением, — поделились в пресс-службе.