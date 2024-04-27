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50 тысяч саженцев сосны из Башкирии высадят в Казахстане

50 тысяч саженцев сосны из Башкирии высадят в Казахстане.

Источник: Башинформ

Предприятие Мишкинского района Башкирии экспортирует в Казахстан 50 тыс. двухлетних сеянцев сосны обыкновенной. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по РБ, специалисты которого проверили партию саженцев на соответствие фитосанитарным нормам Таможенного союза и страны-импортёра. Башкирские сосны прошли карантин, проверку, получили сертификат и вскоре отправятся к месту назначения.

экология