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Камила Валиева опубликовала видео в честь своего 18-летия

Фигуристка из Казани Камила Валиева опубликовала в своем Telegram-канале видео в честь своего 18-летия. Накануне у спортсменки прошел день рождения.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, в этом году Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе был обнаружен запрещенный препарат «триметазидин». Все результаты спортсменки с декабря 2021 года, включая золотую медаль Олимпийских игр в Пекине, были аннулированы.