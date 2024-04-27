Камила Валиева опубликовала видео в честь своего 18-летия

Напомним, в этом году Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе был обнаружен запрещенный препарат «триметазидин». Все результаты спортсменки с декабря 2021 года, включая золотую медаль Олимпийских игр в Пекине, были аннулированы.