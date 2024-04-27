В Мариинске назначили нового прокурора из Кемерова

С 2023 года Константин Геннадьевич был начальником отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Кузбасса. Начинал же он в 2013 году с должности помощника прокурора в Тайге, а также работал заместителем прокурора в областной столице.