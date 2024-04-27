В Мариинске назначили нового прокурора из Кемерова

Как сообщает прокуратура Кузбасса, на должность прокурора Мариинска назначен младший советник юстиции Константин Шаклеин. Общий стаж работы в органах прокуратуры у него более 10 лет.
С 2023 года Константин Геннадьевич был начальником отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Кузбасса. Начинал же он в 2013 году с должности помощника прокурора в Тайге, а также работал заместителем прокурора в областной столице.
За примерное исполнение своих должностных обязанностей Константин Шаклеин поощрялся правами Генерального прокурора РФ и прокурора Кемеровской области.
А в начале апреля в Кемерове назначили нового прокурора Заводского района. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 03.04.2024 г. им стал старший советник юстиции Алексей Трефилов.