Главные новости за 26 апреля

ВЧЕРА
Опубликованы утвержденные ВНС Концепция нацбезопасности и Военная доктрина.
Хренин на совещании министров обороны ШОС: Беларусь и страны ШОС станут опорой в создании новых систем безопасности в Евразии и мире.
Перцов: ликвидация последствий ЧАЭС — колоссальная работа нашего государства. Он указал на отсутствие уверенности в безопасности Игналинской АЭС и для наших людей, и для европейцев.
«Чернобыльский удар сплотил белорусов». Память жертв аварии на ЧАЭС почтили в Славгороде.
Льготы, повышенные пенсии, продленный декрет. Какую поддержку оказывают гражданам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС.
На республиканском субботнике было собрано более Br15,8 млн.
МИД: белорусским дипломатам не нужны разрешения, чтобы почтить героизм освобождавших Европу советских солдат.
Костевич: социальная поддержка ветеранов — государственный приоритет. Выплаты ко Дню Победы получили почти 6 тыс. человек.
Василевская планирует рассказать дошкольникам и школьникам о своем космическом опыте.
Установлен перечень олимпиад и конкурсов, победители которых зачисляются в вузы без испытаний.
Сезон аттракционов и фонтанов открылся в Минске.
Как будут работать транспорт и учреждения здравоохранения в праздничные дни мая.
Кража в законе. Что известно о планах Запада присвоить активы РФ на $300 млрд. Обзор БЕЛТА.
СЕГОДНЯ
Семейный велопраздник «Першы ровар» пройдет 27 апреля в Минске в Лошицком усадебно-парковом комплексе. В программе — множество мастер-классов, заезды на беговелах, триал-шоу, семейная велоэстафета. На территории парка будут работать развлекательные зоны. Кроме того, гостей ожидает выступление звезд музыкального шоу «Х-Фактор. Беларусь». Вход свободный, время работы площадки — с 10.00 до 16.00.
Велопробег «Могилев — мой велогород» соберет 27 апреля поклонников двухколесного транспорта. Протяженность маршрута составит почти 9 км. В аэроклубе для велосипедистов подготовят обширную развлекательную программу с показательными выступлениями летчиков и парашютистов, демонстрацией музея летательных аппаратов под открытым небом, выставкой ретроавтомобилей и мотоциклов. Также можно будет пострелять в тире, показать свою удаль на спортивных площадках и локациях, насладиться концертной программой.
Международная специализированная выставка зоотоваров и услуг «МирЗоо-2024» пройдет по 27 апреля в Минске по адресу: пр-т Победителей, 20. На выставке будет представлен широкий ассортимент зоотоваров и услуг от самых активных игроков рынка: корма, аксессуары, наполнители, ветеринарные препараты, аквариумистика, груминг и многое другое.
В Доме культуры Минского тракторного завода по 27 апреля пройдет первая республиканская специализированная ярмарка по продаже товаров легкой промышленности «Сток — ОК». «Концерн “Беллегпром” впервые организовывает подобное мероприятие. Более 20 известных белорусских производителей предложат потребителям стильную и качественную продукцию с минимальной либо нулевой торговой наценкой.
Региональный праздник-ярмарка «Гродненские традиции к празднику Пасхи» развернется 27 апреля в историческом центре Гродно, на улице Советской. На площадке возле молодежного центра «Гродно» представят свои изделия ремесленники из всех районов Гродненской области и других регионов. Здесь в преддверии Пасхи можно будет приобрести праздничные сувениры, подарки, украшения для дома и стола. Кроме того, опытные мастера проведут мастер-классы для всех желающих, а сделанные своими руками сувениры можно будет оставить себе на память. На импровизированной сцене на открытом воздухе выступят фольклорные коллективы региона.
Областной патриотический марафон «Автопоезд памяти» стартует утром 27 апреля из Витебска. Нынешний марафон посвящен 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В маршруте будут знаковые места не только северного региона, но и соседней, Могилевской области.
Национальный чемпионат «Кубок чистоты Беларуси» пройдет по 28 апреля в формате «Чистых игр» — командных экологических соревнований по сбору и сортировке мусора на природных территориях. Он объединит более 1 тыс. волонтеров движения БРСМ «Доброе сердце». За время проведения чемпионата будет организовано 14 туров — по 2 в каждом регионе и городе Минске.
ЗАВТРА
28 апреля
Всемирный день охраны труда. Отмечается по решению Международной организации труда (МОТ) с 2003 года по инициативе Международной конфедерации свободных профсоюзов.
95 лет назад родился Медведев Вадим Александрович, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах «Большая семья», «Двенадцатая ночь», «Овод», «Сестры» и др. Умер в 1988 году.
90 лет назад родился Безлюдов Артур Иосифович, государственный деятель Беларуси, ученый-экономист, доктор экономических наук (1985), профессор (1988). В 1957 году был на партийной и комсомольской работе, в 1973—1986 годах — министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси, с 1994 года — ректор Белорусского негосударственного института управления, финансов и экономики и негосударственного Института делового администрирования. Исследовал проблемы оптимизации систем управления капитальным строительством и городским хозяйством. Умер в 1996 году.
85 лет назад родилась Бондаренко Зинаида Александровна, народная артистка Беларуси (1985), диктор белорусского телевидения. В 1968 году окончила БГУ. Была диктором Гомельской областной студии телевидения, работала на Белорусской республиканской студии телевидения.
75 лет назад родился Будник Владимир Иванович, белорусский композитор. В 1979—1984 годах заведовал музыкальной частью Белорусского театра им. Я. Купалы. Работал в массовых жанрах, писал музыку для детей. Среди произведений: кантата «На могиле партизана», симфоническая поэма «Сказ о Полесье», сюиты для фортепиано, трубы и фортепиано, гобоя и фортепиано, прелюдия и фуга для квартета деревянных духовых инструментов, песни, музыка к драматическим спектаклям и радиопостановкам. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1982). Умер в 2007 году.
50 лет назад родился Стась Сергей Леонидович, белорусский спортсмен (хоккей с шайбой), защитник, заслуженный мастер спорта Беларуси (2002). В составе национальной сборной команды Беларуси занял 4-е место на XIX зимних Олимпийских играх (2002) и 5−8-е места на XVIII зимних Олимпийских играх (1998). Чемпион мира в группе В (1997). Чемпион Беларуси (1993, 1994). Чемпион Германии (2002).
50 лет назад родилась Пенелопа Крус, испанская актриса кино. Снималась в фильмах «Все о нашей матери», «Бандитки», «Ванильное небо» и других. Обладательница многих престижных наград в области киноискусства.
29 апреля
День памяти жертв военных действий с применением химического оружия. Отмечается с 2006 года по решению Организации по запрещению химического оружия. 29 апреля 1997 года вступила в силу Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.
Международный день танца. Отмечается с 1982 года по решению Международного комитета танца при Международном институте театра ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана Жоржа Новера (1727−1810).
170 лет назад родился Пуанкаре Жюль Анри, французский математик, механик, физик, астроном и философ. Глава Парижской академии наук (1906), член Французской академии (1908) и еще более 30 академий мира, в том числе иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук (1895). Умер в 1912 году.
125 лет назад родился Эллингтон Дюк (Эдвард Кеннеди), американский негритянский джазовый музыкант и аранжировщик. В середине 20-х годов XX столетия создал оркестр, впоследствии вошедший в историю мирового джаза как первый биг-бенд. Создатель репертуарного фонда мировой джазовой классики. Умер в 1974 году.
95 лет назад родилась Гладунко Рита Ивановна, российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР (1980). Снималась в фильмах «Часы остановились в полночь», «Я родом из детства», «Седьмое небо», «Огарева, 6» и др. Умерла в 1996 году.
60 лет назад родился Малиновский Александр Леонидович, белорусский спортсмен (гандбол), заслуженный мастер спорта СССР (1989). Чемпион СССР (1985, 1986, 1988, 1989). Обладатель Кубка европейских чемпионов (1987, 1989, 1990), Кубка кубков Европы (1988), Суперкубка Европы (1989). Чемпион и обладатель Кубка Туниса (1992, 1993). Чемпион Польши (1994, 1996). Чемпион и обладатель Кубка Польши (2003).