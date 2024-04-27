Главные новости за 26 апреля

Региональный праздник-ярмарка «Гродненские традиции к празднику Пасхи» развернется 27 апреля в историческом центре Гродно, на улице Советской. На площадке возле молодежного центра «Гродно» представят свои изделия ремесленники из всех районов Гродненской области и других регионов. Здесь в преддверии Пасхи можно будет приобрести праздничные сувениры, подарки, украшения для дома и стола. Кроме того, опытные мастера проведут мастер-классы для всех желающих, а сделанные своими руками сувениры можно будет оставить себе на память. На импровизированной сцене на открытом воздухе выступят фольклорные коллективы региона.