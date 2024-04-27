Ольга Бузова сделала неоднозначное предложение новосибирскому блогеру Даве

При этом Дава отмечал, что ему помогает поддержки Ольги Бузовой. Когда его команда снова была в аутсайдерах, другой ведущий Михаил Галустян спросил у певицы не хочет ли она приободрить бывшего возлюбленного, чтобы он не терял мотивацию.