Ольга Бузова сделала неоднозначное предложение новосибирскому блогеру Даве

На телеканале ТНТ продолжает выходить шоу «Сокровища императора». Одной из интриг является участие бывших возлюбленных — Ольги Бузовой и Давы. Первая выступает там в качестве ведущей, а новосибирский блогер является одним из участников. В последнем шоу певица сделала неоднозначное предложение бывшему молодому человеку.
Давид Манукян возглавляет одну из команд, которые соревнуются между собой в рамках шоу. Их успехи нестабильны: иногда они находились практически на грани вылета, а в некоторых выпусках являлись лидерами.
При этом Дава отмечал, что ему помогает поддержки Ольги Бузовой. Когда его команда снова была в аутсайдерах, другой ведущий Михаил Галустян спросил у певицы не хочет ли она приободрить бывшего возлюбленного, чтобы он не терял мотивацию.
В ответ Бузова сделала двусмысленное предложение Даве: «Давид, разбитую чашу трудно склеить. Может быть, лучше начать строить заново?».
При этом поклонники рэпера уверены, что он встречается с Мари Краймбрери.