С 29 апреля в Самаре начнется ремонт трамвайной линии на улице Ново-Садовой

После прекращения движения трамваев по улице Ново-Садовой будет запущен дополнительный заказной автобусный маршрут. 30 автобусов средней вместимости будут ходить от улицы Ташкентской по улицам Демократической и Ново-Садовой, до улицы XXII Партсъезда — к ТЦ «Апельсин». После разворота под эстакадой автобусы поедут в обратном направлении — до улицы Ташкентской.