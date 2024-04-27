С 29 апреля в Самаре начнется ремонт трамвайной линии на улице Ново-Садовой

С 00:00 29 апреля в Самаре начнётся капитальный ремонт трамвайной линии на улице Ново-Садовой. Работы будут вестись в два этапа. На I этапе с 29 апреля по 30 июня отремонтируют участок от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной в обоих направлениях.
После прекращения движения трамваев по улице Ново-Садовой будет запущен дополнительный заказной автобусный маршрут. 30 автобусов средней вместимости будут ходить от улицы Ташкентской по улицам Демократической и Ново-Садовой, до улицы XXII Партсъезда — к ТЦ «Апельсин». После разворота под эстакадой автобусы поедут в обратном направлении — до улицы Ташкентской.
Проезд в заказных автобусах будет бесплатным.
В ходе I этапа ремонта обновят около 3,5 км одиночного трамвайного пути. Рабочие уберут старую рельсошпальную решетку и до грунта снимут щебеночное основание, обустроят ливнево-дренажную систему, затем уложат новые щебеночное основание и рельсошпальную решетку.
На II этапе будет капитально отремонтирован участок от улицы Ново-Вокзальной до улицы XXII Партсъезда — до разворотного кольца у завода им. Тарасова. Проект готов и проходит Госэкспертизу, сообщили в правительстве Самарской области.