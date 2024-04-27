В Омске запустили фонтаны

Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале сообщил о запуске городских фонтанов. Начали работать сооружения на бульваре Победы, улицах Бударина, Завертяева, Гашека.
Также заработали водные кристаллы на улице Валиханова. Остальные фонтаны начнут работать в ближайшие дни. По планам, все 15 гидротехнических сооружений, запустятся к 1 мая. Каждый фонтан будет работать по графику, большинство водных конструкций будут включены до 22:00.
Напомним, в Омске также планируют восстановить каскадный фонтан у Омской государственной библиотеки им. А. С. Пушкина. Мэр Омска Сергей Шелест побывал на объекте, чтобы осмотреть в каком состоянии находится инженерная часть и резюмировал, что реанимация фонтана, скорее всего, возможна. Вопросом займутся специалисты омского Росводоканала.