Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске запустили фонтаны

Все 15 гидротехнических сооружений запустят в работу к 1 мая.

Источник: Om1.ru

Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале сообщил о запуске городских фонтанов. Начали работать сооружения на бульваре Победы, улицах Бударина, Завертяева, Гашека.

Также заработали водные кристаллы на улице Валиханова. Остальные фонтаны начнут работать в ближайшие дни. По планам, все 15 гидротехнических сооружений, запустятся к 1 мая. Каждый фонтан будет работать по графику, большинство водных конструкций будут включены до 22:00.

Напомним, в Омске также планируют восстановить каскадный фонтан у Омской государственной библиотеки им. А. С. Пушкина. Мэр Омска Сергей Шелест побывал на объекте, чтобы осмотреть в каком состоянии находится инженерная часть и резюмировал, что реанимация фонтана, скорее всего, возможна. Вопросом займутся специалисты омского Росводоканала.

шоу