В Омске запустили фонтаны

Напомним, в Омске также планируют восстановить каскадный фонтан у Омской государственной библиотеки им. А. С. Пушкина. Мэр Омска Сергей Шелест побывал на объекте, чтобы осмотреть в каком состоянии находится инженерная часть и резюмировал, что реанимация фонтана, скорее всего, возможна. Вопросом займутся специалисты омского Росводоканала.