Без изменений: работа пунктов пропуска в Приморье во время майских праздников

В Приморье во время майских праздников автомобильные пункты пропуска будут функционировать в обычном режиме. Три из них будут открыты ежедневно, в то время как один — шесть дней в неделю, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Так, погранпереходы «Пограничный — Суйфэньхэ», «Краскино — Хуньчунь», «Полтавка — Дуннин» будут функционировать ежедневно. Лишь пункт пропуска «Турий Рог — Мишань» будет работать шесть дней в неделю, за исключением воскресенья.
Напомним, пассажирское сообщение через автомобильный пункт пропуска «Полтавка — Дуннин», который соединяет Россию и Китай, восстановили 29 марта.