С 1 мая в Иркутске увеличат количество садоводческих маршрутов

25 автобусов муниципального предприятия «Иркутскавтотранс» будут ежедневно выходить на линию по 19 маршрутам.
Жители Иркутска смогут доехать до садоводств «Статистик-2», «Стеклянка», «Аист», «Октябрьское», «Саяны», «Энергетик», «Строитель», «Политехник», «Южное», «Родник», «Таежник», «Коммунальник», «Светофор», «Изумруд», «Октябрьское», «Фотон», «Лебединка», «Дорожник» и в поселок Патроны, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Напомним, с 20 апреля по выходным дням для дачников курсирует 14 автобусов.