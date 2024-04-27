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С 1 мая в Иркутске увеличат количество садоводческих маршрутов

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре с 1 мая увеличат количество садоводческих маршрутов.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

25 автобусов муниципального предприятия «Иркутскавтотранс» будут ежедневно выходить на линию по 19 маршрутам.

Жители Иркутска смогут доехать до садоводств «Статистик-2», «Стеклянка», «Аист», «Октябрьское», «Саяны», «Энергетик», «Строитель», «Политехник», «Южное», «Родник», «Таежник», «Коммунальник», «Светофор», «Изумруд», «Октябрьское», «Фотон», «Лебединка», «Дорожник» и в поселок Патроны, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Напомним, с 20 апреля по выходным дням для дачников курсирует 14 автобусов.