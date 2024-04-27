Православные отмечают Лазареву субботу, завтра — Вербное воскресенье

В 2024 году Лазарева суббота приходится на 27 апреля, а на следующий день, 28 апреля, будет Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим.
Этот праздник посвящен одному из главных евангельских событий — воскрешению из мертвых Иисусом Христом Лазаря. Оно считается одним из знаковых чудес, которые совершил Спаситель во время своей земной жизни. Лазарь был воскрешен Иисусом на 4 день после его смерти.
Как следует из Писания, Иисус подошел к пещере, где уже трое суток находился погребенный Лазарь, и сказал «Лазаре! Иди вон». После этого возгласа Спасителя Лазарь ожил, вышел из пещеры, обмотанный погребальными пеленами. Информация о воскрешении Лазаря быстро разнеслась среди людей, и на следующий день они торжественно встречали Иисуса в Иерусалиме с возгласами «Осанна! Осанна!».
Лазарева суббота всегда приходится на время Великого поста, но в этот день, который считается праздничным, разрешено ослабить пост. Можно употреблять рыбу, икру, растительное масло и пить вино. На следующий день, в Вербное Воскресенье, разрешена рыба.
Чудо, связанное с воскрешением Лазаря, является одним из самых популярных сюжетов религиозной живописи, это событие отражено на фресках в храмах. Картины на этот сюжет создали самые известные художники Возрождения и русского классицизма.
После воскрешения Лазарь прожил достаточно долгую земную жизнь, был епископом на Кипре. После кончины его похоронили недалеко от современной Ларнаки, потом мощи перенесли в Константинополь.