Православные отмечают Лазареву субботу, завтра — Вербное воскресенье

Как следует из Писания, Иисус подошел к пещере, где уже трое суток находился погребенный Лазарь, и сказал «Лазаре! Иди вон». После этого возгласа Спасителя Лазарь ожил, вышел из пещеры, обмотанный погребальными пеленами. Информация о воскрешении Лазаря быстро разнеслась среди людей, и на следующий день они торжественно встречали Иисуса в Иерусалиме с возгласами «Осанна! Осанна!».