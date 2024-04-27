На комиссии Горсовета кипели страсти из-за нестационарных объектов Новосибирска

— Нам озвучили этот вопрос так, что надо помочь предпринимателям, чьи договоры были заключены на 384 нестационарных объекта, чтобы дать им права переуступки. Мы не могли понять, почему 384… Мы же сейчас не можем принять какое-то решение только по этим 384 договорам, ведь в будущем такие правила игры могут распространяться и на других предпринимателей. Председатель комиссии Любавский нам говорит, что в год это будет один-два объекта в лучшем случае. При этом в Департаменте потребительского рынка говорят, что таких нестационарных объектов может быть значительно больше. А поскольку заявленные цифры как-то странно не бьются, у депутатов появились резонные критические вопросы, — пояснила корреспонденту «Прецедента» депутат Ирина Беспечная.