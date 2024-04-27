На комиссии Горсовета кипели страсти из-за нестационарных объектов Новосибирска

Очередное заседание комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству прошло 25 апреля. В повестке дня значился вопрос о рассмотрении поправок в положение о нестационарных объектах на территории города Новосибирска. По этому вопросу повестки среди членов комиссии возникла жесткая дискуссия.
Возможность переуступки прав и обязанностей по договору по размещению и эксплуатации нестационарных торговых объектов в настоящее время на территории города допустимо по двум вариантам, прописанным в Земельном Кодексе РФ. Во-первых, по договору аренды земельного участка, вторым вариантом является договор на размещение и эксплуатации нестационарного объекта.
В первом случае предприниматели заключают договоры с Департаментом имущественных и земельных отношений мэрии Новосибирска, в этом случае на кадастровый учет ставится земельный участок, и он передается в аренду, сам договор проходит регистрацию в Росреестре. Договоры на размещение и эксплуатацию нестационарных объектов заключает Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства без формирования земельного участка. В первом случае предприниматель может переуступить свои права и обязанности другому лицу, во втором случае такого права нет.
— И эта неравнозначность между субъектами предпринимательской деятельности было предложено ликвидировать. В прошлом мы дважды выходили с этой инициативой, и оба раза эта инициатива не доходила до сессии. Сейчас с этой инициативой вышла комиссия под председательством Александра Любавского, — прокомментировал ситуацию Виталий Витухин, руководитель Департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска.
— В рамках договоров, которые заключаются с ДИЗО, арендатор, взявший на торгах этот участок и проработавший, к примеру, два года, он может продать нестационарный объект, если, например, уезжает в другой город. И было предложено внедрить такую практику и по Департаменту потребительского рынка, где объекты у нас размещаются без аренды земли, а на так называемых договорах размещения. Вот, к примеру, индивидуальный предприниматель заключил на себя договор и умер, то наследники потом не могут на себя его переоформить и этот нестационарный объект, он просто сносится, — заявил в разговоре с «Прецедентом» Александр Любавский, председатель комиссии.
По информации председателя комиссии, таких договоров всего 384, они были заключены за последние 9 лет.
— Мы предполагали привести в соответствие и те правовые нормы, которые сейчас существуют по договорам, заключаемым с Департаментом имущественных и земельных отношений транслировать и на договоры, заключаемые по нестационарным объектам с Департаментом потребительского рынка. Там никакого одного игрока нет, основная масса предпринимателей сами там работают, — заявил Александр Любавский.
— Все преподносилось под соусом улучшения положения предпринимателей, нам рассказывали, что новация коснется лишь ограниченного круга лиц. Однако хотелось бы отметить, что это не так — поправки разрешают передачу прав третьим лицам абсолютно для всех владельцев нестационарных торговых объектов, равно как и для будущих владельцев. Ну и самое главное — сейчас действует принцип, который условно можно охарактеризовать как «получил право на киоск — торгуй сам», — прокомментировал свою позицию корреспонденту «Прецедента» депутат Владислав Люмин.
Позицию своего коллеги разделяет и депутат Ирина Беспечная.
— Нам озвучили этот вопрос так, что надо помочь предпринимателям, чьи договоры были заключены на 384 нестационарных объекта, чтобы дать им права переуступки. Мы не могли понять, почему 384… Мы же сейчас не можем принять какое-то решение только по этим 384 договорам, ведь в будущем такие правила игры могут распространяться и на других предпринимателей. Председатель комиссии Любавский нам говорит, что в год это будет один-два объекта в лучшем случае. При этом в Департаменте потребительского рынка говорят, что таких нестационарных объектов может быть значительно больше. А поскольку заявленные цифры как-то странно не бьются, у депутатов появились резонные критические вопросы, — пояснила корреспонденту «Прецедента» депутат Ирина Беспечная.
По мнению Владислава Люмина, в случае принятия поправок у крупного бизнеса появится легальная возможность массово получать объекты по всему городу исключительно с целью передачи их в субаренду.
— В данном случае крупный бизнес выступает как посредник, диктующий свои правила мелкому бизнесу. В случае, если поправки пройдут, появятся монополисты, к которым нужно будет ходить на поклон. И издержки, которые будет вынужден оплачивать потребитель. На мой взгляд, от поправок выиграет только так называемое «ларечное лобби», поэтому я и не поддержал их принятие, — заявил Владислав Люмин.
О рисках сделать подарок крупным игрокам говорит и депутат Ирина Беспечная.
— Есть предприниматели, у которых 15−20 нестационарных объектов, а есть те, кто арендует один-два объекта. Они, очевидно, имеют разные финансовые возможности… И когда я стала задавать вопросы предпринимателям, устраивает ли их эта ситуация, мне отвечали, что крупные игроки, у которых много нестационарных объектов, возьмут в аренду еще и нам, как небольшим предприятиям будут сдавать в субаренду. Для нас плата поднимется и нам придется повышать цены на свои товары, в таком случае она выравнивается с ценами в магазинах, и нам не на что будет выживать, — заявила депутат Ирина Беспечная.
— Александр Любавский вышел с инициативой не только по нестационарным, но и мобильным объектам, поэтому у департамента возник вопрос, какой смысл эту норму права распространять и на мобильные объекты, если договоры с предпринимателями в этом случае заключаются всего на шесть месяцев. Мы считаем, что мобильные объекты не должны иметь права переуступки, — сказал Виталий Витухин.
В итоге 25 апреля по результатам голосования вопрос о нестационарных объектах не собрал необходимого числа голосов депутатов, При этом, как заявил председатель комиссии Александр Любавский, этот вопрос будет выноситься на обсуждение депутатов повторно.
Светлана ВОРОНКОВА.