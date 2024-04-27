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«Эти образы делают из нас тётенек»: стилист назвала главную ошибку в гардеробе сибирячек

Стилист назвала главную ошибку в гардеробе жительниц Новосибирска.

Источник: Комсомольская правда

Стилист Ольга Белашова из Новосибирска рассказала, как жительницам сибирской столицы одеваться более стильно.

— Самая частая ошибка в образах наших женщин — это желание быть очень-очень женственной. Такие образы делают из нас тётенек. Женщины усложняют образы, когда надевают и каблуки, и платье в рюшках, и ободок, и сумочку в стиле ретро. Вместо этого из дома можно выйти в простом платье, рубашке, кедах и с современной сумкой геометричной формы, — заявила Ольга Белашова Om1.ru.

Белашова считает, что без помощи специалиста нельзя всё время одеваться как обычно, а на следующий день стать уже стильной. Однако отмечает, что для того, чтобы одеваться стильно, у сибирячек должны вырасти доходы.

мода и красота