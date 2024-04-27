«Эти образы делают из нас тётенек»: стилист назвала главную ошибку в гардеробе сибирячек

— Самая частая ошибка в образах наших женщин — это желание быть очень-очень женственной. Такие образы делают из нас тётенек. Женщины усложняют образы, когда надевают и каблуки, и платье в рюшках, и ободок, и сумочку в стиле ретро. Вместо этого из дома можно выйти в простом платье, рубашке, кедах и с современной сумкой геометричной формы, — заявила Ольга Белашова Om1.ru.