«Эти образы делают из нас тётенек»: стилист назвала главную ошибку в гардеробе сибирячек

Стилист Ольга Белашова из Новосибирска рассказала, как жительницам сибирской столицы одеваться более стильно.
— Самая частая ошибка в образах наших женщин — это желание быть очень-очень женственной. Такие образы делают из нас тётенек. Женщины усложняют образы, когда надевают и каблуки, и платье в рюшках, и ободок, и сумочку в стиле ретро. Вместо этого из дома можно выйти в простом платье, рубашке, кедах и с современной сумкой геометричной формы, — заявила Ольга Белашова Om1.ru.
Белашова считает, что без помощи специалиста нельзя всё время одеваться как обычно, а на следующий день стать уже стильной. Однако отмечает, что для того, чтобы одеваться стильно, у сибирячек должны вырасти доходы.