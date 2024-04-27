Из-за паводка в Тарском районе началась эвакуация жителей села Атирка

Глава Тарского района Евгений Лысаков сообщил в своем телеграм-канале об эвакуации жителей села Атирка.
— Осложняется ситуация в селе Атирка, где за сутки река Шиш поднялась на 99 см и появилась угроза подтопления 15 домов. Началась эвакуация населения. Подготовлен пункт временного размещения, — поделился чиновник.
По данным Лысакова, в селе Васисс, которое находится у той же реки Шиш, ситуация улучшилась. Там, где паводок прошел, уже ведутся восстановительные работы по дорогам и переправам через реки.
МЧС также держит ситуацию на контроле.
Ранее мы писали, что Виталий Хоценко на фоне паводка поручил укрепить дамбу в Усть-Ишиме.