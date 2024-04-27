Пасхальные ярмарки в Кишиневе: Когда они начинают работать и по каким адресам — публикуем ПОЛНЫЙ список

С 27 апреля по 4 мая во всех секторах столицы будут организованы пасхальные ярмарки.
Центр:
Ул. Измаил, угол с бул. Д. Кантемира, ул. Армянская, угол с ул. М. Варлаам, ул. Болгарская и ул. Тигина (рядом с Центральным рынком), Хынчештское шоссе, 58, ул. Арборилор, 21 (ТЦ «Shopping MallDova»), бул. Штефана чел Маре, 8 (перед ТЦ UNIC).
Чеканы:
Бул. Мирча чел Бэтрын, 32, Дж. Латинэ, 18, на парковке у рынка S.R.L. «Agro-Mondial».
Буюканы:
Ул. Алба-Юлия, 196/2, 196/3, 196/4 (рынок «Дельфин»), ул. И. Крянгэ, 74, 74/а, 76 и 78, 45/1, К. Ешилор, 5.
Рышкановка:
Ул. Б. Воевод, 1/1, угол с ул. Киевской, К. Орхеюлуй, 105/1, в сквере по ул. М. Костин.
Ботаника:
Бул. Куза-Водэ, 21 («Green Hills»), 23 (рынок), Дечебал, 34/1 (фонтан), Н. Зелинского, 7 (маркет № 1), Дачия, 21/1 (McDonalds), бул. Траян угол с ул. Индепенденцей, Дечебал, 91, угол с Н. Зелинского, Дачия, 44−50, Сармизеджетуса, 35, Дачия, 62, 16.
С 1 по 4 мая в сквере у Кафедрального собора, на аллее напротив улицы М. Варлаам, пройдёт пасхальная ярмарка. А 12 и 13 мая торговля пасхальной продукцией и цветами будет вестись у входов на кладбище «Св. Лазарь» по ул. Дойна и у входа на Центральное кладбище по ул. А. Матеевича.