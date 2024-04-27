Пасхальные ярмарки в Кишиневе: Когда они начинают работать и по каким адресам — публикуем ПОЛНЫЙ список

С 1 по 4 мая в сквере у Кафедрального собора, на аллее напротив улицы М. Варлаам, пройдёт пасхальная ярмарка. А 12 и 13 мая торговля пасхальной продукцией и цветами будет вестись у входов на кладбище «Св. Лазарь» по ул. Дойна и у входа на Центральное кладбище по ул. А. Матеевича.