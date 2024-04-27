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Мэр Омска рассказал, сколько ветеранов живёт на территории города

Больше всего ветеранов живёт в Советском округе.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале рассказал, что на территории города живёт 59 участников Великой Отечественной войны.

По данным мэра, больше всего ветеранов живёт в Центральном округе (18 человек). Следом за ним по количеству ветеранов идёт Советской округ (15 человек), потом Кировский (11 человек), Октябрьский (8 человек) и Ленинский (7 человек). Самому молодому ветерану 93 года, самым старшим по 103 года.

Со 2 по 8 мая будет организована акция «Подарок ветерану», в рамках которой ветеранов будут поздравлять и дарить им подарки. Все поздравления пройдёт на дому. Участникам ВОВ вручат букеты и подарочные наборы.